Джакарта, , 11:00 — REGNUM

Представитель исполнительного совета индонезийской ассоциации бадминтона (PP PBSI) заявил, что индонезийская команда нацелена завоевать титул чемпиона на чемпионате мира по бадминтону 2019 года, который пройдет в Швейцарии с 19 по 25 августа 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

Глава отдела развития и достижений PP PBSI Сьюзи Сусанти признала, что мужские пары с наибольшей вероятностью получат медали.

«Команды должны хорошо сыграть и показать, что могут конкурировать с игроками из других стран», — отметила Сьюзи Сусанти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный председатель индонезийской ассоциации бадминтона Виранто заявил, что Куба выразила желание тренировать спортсменов по бадминтону в Индонезии.

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