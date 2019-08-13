Амстердам, , 10:53 — REGNUM

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает De Telegraaf.

Последним клубом Снейдера стал катарский «Аль-Гарафа», за который он играл с 2018 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 11 матчах чемпионата Катара, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Снейдер выступал за такие клубы, как «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ницца».

За сборную Нидерландов он сыграл 134 матча и забил 30 голов. В составе национальной команды он стал серебряным призёром чемпионата мира в 2010 году и бронзовым призёром — в 2014 году.

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