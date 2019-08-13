Градец-Кралове, , 09:49 — REGNUM

Хабаровский «Амур» потерпел разгромное поражение от чешского клуба «Маунтфилд» на турнире «Мемориал Збынека Кусы». Встреча завершилась со счётом 0:7.

В первом периоде в составе чешского клуба заброшенными шайбами отметились Адам Кубик, Рудольф Червены, Радек Смоленяк и Матей Паулович, оформивший дубль.

Во втором периоде «Маунтфилд» забросил ещё две шайбы. Дублем отметился Матей Халупа.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Амур» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

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