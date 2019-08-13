Москва, , 09:37 — REGNUM

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с футболистом рассчитано до конца сезона 2019/20.

Напомним, Шишкин играл за «Краснодар» с 2017 по 2019 год, после чего клуб досрочно расторг контракт с игроком по обоюдному согласию. В сезоне 2018/19 Шишкин сыграл в 22 матчах и забил два гола.

Добавим, что «Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После семи туров команда занимает третье место в турнирной таблице.

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