Челябинск, , 09:25 — REGNUM

Спортивный комплекс «Сигнал» в Ленинском районе Челябинска могут передать на баланс муниципалитета. С такой просьбой к врио губернатора Алексею Текслеру обратились работающие на нём тренеры и чиновник пообещал помочь в решении этого вопроса.

Сейчас на объекте 1500 детей занимаются футболом, а ещё 500 — хоккеем. При этом футбольное поле требует замены, сейчас оно в аварийном состоянии. Планируется обновить трибуны и навесы. После всех этих мер комплекс сможет принимать общероссийские соревнования.

Однако пока комплекс находится в федеральной собственности и местные власти не могут выделять на него деньги. Отметим, проблема актуальна и для других спортивных объектов, которые находятся на балансе предприятий и организаций, как частных, так и федеральных. 12 августа вопрос был поднял на аппаратном совещании в мэрии города. И тогда врио мэра Наталья Котова заявила о том, что город готов принять такие объекты на баланс.

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