Вашингтон, , 09:24 — REGNUM

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала календарь на сезон 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат начнётся 22 октября, в это день пройдут два матча. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а в Лос-Анджелесе встретятся две местные команды — «Лейкерс» сыграют против «Клипперс».

Напомним, в сезоне 2018/19 победителем регулярного чемпионата НБА стал клуб «Милуоки Бакс». А в плей-офф сильнее всех оказался «Торонто Рэпторс», обыгравший в финале «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:2.

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