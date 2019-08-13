Москва, , 09:12 — REGNUM

Рекомендации по выбору правильного места для занятий спортом опубликованы 13 августа пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут гражданам РФ не запутаться в многообразии спортивных учреждений, пояснили в ведомстве.

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Если большая часть спортивные тренировок проходит на открытом воздухе, то они должно быть расположено вблизи лесопарков с хорошим освещением, вдали от промышленных объектов и автомагистралей.

Если занятия спортом проходят в закрытых помещениях, то следует обратиться внимание на температуру воздуха в помещениях (оптимальная 20 — 22 °С) и чистоту. Стоит избегать спортзалов в подвалах или цокольных этажах.

Спортивное оборудование не должны иметь повреждений. Очень важна уточнить информацию о квалификации тренеров или фитнесс-инструкторов, а также о предлагаемых спортивных услугах.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что физическая деятельность оказывает благотворное воздействие на здоровье людей.

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