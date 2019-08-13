Москва, , 09:01 — REGNUM

Защитник «Химок» Алексей Швед не сыграет за сборную России на Кубке мира — 2019 по баскетболу. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Отмечается, что причиной пропуска турнира являются проблемы с левым голеностопом. Швед прошёл медобследование, которое выявило у него парциальный разрыв плантарной фасции.

В ближайшие четыре недели 30-летний игрок будет проходить восстановление по индивидуальной программе.

Напомним, Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Читайте также: Бывший защитник БК ЦСКА пропустит Кубок мира