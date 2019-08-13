Москва, 13 августа 2019, 09:01 — REGNUM
Защитник «Химок» Алексей Швед не сыграет за сборную России на Кубке мира — 2019 по баскетболу. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Отмечается, что причиной пропуска турнира являются проблемы с левым голеностопом. Швед прошёл медобследование, которое выявило у него парциальный разрыв плантарной фасции.
В ближайшие четыре недели 30-летний игрок будет проходить восстановление по индивидуальной программе.
Напомним, Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
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