Магас, , 09:02 — REGNUM

Международный фестиваль по бейсджампингу (прыжки с парашютом с фиксированных объектов) «Легенды гор — 2019» стартовал в горном Джейрахском районе Ингушетии. В северокавказскую республику съехались около 30 спортсменов из регионов России и стран зарубежья, в том числе Бразилии, Италии и Турции.

«Самой высокой точкой для прыжков станет гора Цей-Лоам, её высота составляет более 3 тыс. м. Оттуда прыжки будут совершаться каждый день и только профессионалами, которые хотят усложнить себе задачу и имею опыт прыжков с таких участков. Два дня прыжки будут совершаться со Столовой горы и один день — с горы Ний», — цитирует ТАСС министра спорта Ингушетии Дауда Алхазурова. Завершится фестиваль 17 августа.

Напомним, фестиваль «Легенды гор» проводится ежегодно с 2013 года. В этом году он посвящён памяти прославленного бейсджампера, трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Вореводина, который был главным организатором дебютного фестиваля.