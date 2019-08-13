Турин, Италия, , 08:50 — REGNUM

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что больше не нуждается в деньгах и хочет вписать своё имя в историю футбола. Об этом сообщает издание DAZN.

«Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше», — сказал Роналду.

Он добавил, что главной мотивацией является выигрыш трофеев, а также индивидуальных призов.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» за €117 млн. В сезоне 2018/19 34-летний нападающий сыграл в 31 матче чемпионата Италии, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

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