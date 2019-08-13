Ростов-на-Дону, , 08:45 — REGNUM

Победным для футболистов команды «Ростов» оказался заключительный матч пятого тура российской премьер-лиги, 13 августа сообщает Football Media.

Матч между футбольными командами «Ростов» и «Крылья Советов» (г. Самара) состоялся в Ростове-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Футболисты «Ростова» на фланге сыграли в стенку, после чего прострелили на дальнюю штангу, где никто не мешал им переправлять мяч в ворота. Единственный гол болельщики смогли увидеть на 33-й минуте. Лучшим игроком этого матча был признан полузащитник «Ростова» Алексей Ионов.

Напомним, что в текущем игровом сезоне «Ростов» чередует победы и ничьи. От лидера чемпионата, санкт-петербургской команды «Зенит» его отделяет всего два очка. «Крылья Советов» заняли 14-е место.