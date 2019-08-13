Москва, , 08:25 — REGNUM

Инцидент с участием нападающего ЦСКА Фёдора Чалова и защитника «Сочи» Ивана Миладиновича будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом, как сообщает «Чемпионат», заявил глава КДК Артур Григорьянц.

«Удар Миладиновича по Чалову будет рассмотрен КДК. Поводом для этого стали материалы в СМИ», — сказал Григорьянц.

Заседание комитета, на котором будет рассмотрен эпизод, состоится 14 августа.

Напомним, на 93-й минуте матча между ЦСКА и «Сочи» Миладинович попал локтем в нос Чалову, у которого после удара потекла кровь. В результате Чалов получил перелом носа со смещением.

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