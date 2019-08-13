Цинциннати, США, 13 августа 2019, 07:20 — REGNUM
Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.
Во втором круге турнира Шарапова сыграет с украинской теннисисткой Дайяной Ястремской.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова обыграла Элисон Риске в первом круге турнира в Цинциннати.
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