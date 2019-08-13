Цинциннати, США, , 07:09 — REGNUM

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей США Элисон Риске в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 56 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Шарапова пять раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, девять ошибок на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Шарапова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.

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