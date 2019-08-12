Ростов-на-Дону, , 22:24 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над гостями из Самары — командой «Крылья Советов». Единственный гол в день матча на «Ростов-Арене» забил узбекистанский футболист, нападающий Эльдор Шомуродов.

«Вратарь самарцев оказался бессилен на 33-й минуте. Ионов прострелил в штрафную, Байрамян красиво пропустил мяч, а Шомуродов оказался точен. Для Элдора этот гол стал уже четвертым в текущем сезоне», — отмечает пресс-служба ростовской команды.

Победой над «Крыльями Советов» (0:1) подопечные Валерия Карпина обеспечили себе второе место в турнирной таблице. В активе жёлто-синих 11 очков. Лидером после пяти туров является «Зенит» (Санкт-Петербург) с 13-ю очками.