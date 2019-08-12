Чебоксары, , 17:43 — REGNUM

В Чувашии сформирована «независимая рабочая группа», которая будет изучать ситуацию в республике в связи с антидопинговым скандалом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

«Независимая рабочая группа» состоит из трёх человек. Руководителем является спортивный юрист Артём Пацев — предприниматель, специализирующийся в области антидопингового законодательства. Также изучать ситуацию в Чувашии будут руководитель медицинского управления ООО «Континентальная хоккейная лига» Асхаб Гаджиев и индивидуальный предприниматель, специализирующийся в области процессуального права, Сергей Кондратьев.

Приглашённые эксперты будут заниматься изучением «обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил» спортсменами и их персоналом спортсменов в 2017 году. Также они должны будут выработать рекомендации при выявлении антидопинговых нарушений.

«Предложить рабочей группе в двухмесячный срок подготовить доклад с указанием результатов работы, а также при установлении фактов нарушений антидопинговых правил с указанием причин, повлекших такие нарушения, и рекомендаций по их устранению», — говорится, в частности, в распоряжении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2019 года РУСАДА опубликовало информацию о том, что по итогам расследования в 2017—2019 годах в Чувашии зафиксированы факты нарушения антидопинговых правил. В информации, «по результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил». Затем было заявлено о том, что число дел может достигнуть 60, по другим данным, — 70.

Для Чувашии, которая на международной и олимпийской арене славится спортивными ходоками и в целом школой лёгкой атлетики, это стало большим ударом по всей спортивной отрасли. Власти республики опровергли использование допинга.

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