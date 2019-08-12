Сеул, , 16:31 — REGNUM

Чемпионом международного турнира PUBG Nations CUP стала сборная России. Об этом 11 августа сообщил сайт Cybersport.ru.

В финальном матче сборная России обошла сборную Южной Кореи со счётом: 127 — 122. За российскую сборную выступали: Иван «ubah» Капустин, Роман «ADOUZ1E» Зиновьев, Арсений «ceh9» Иванычев и Дмитрий «Kemba7» Рожков. За победу российские спортсмены получили $100 тыс.

Напомним, международный турнир по игре Player Unknown's Battlegorund под названием PUBG Nations CUP проходил с 9 по 11 августа 2019 года в Сеуле (Южная Корея). Призовой фонд составил $500 тыс., а победные места заняли: Россия, Южная Корея и Канада.

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