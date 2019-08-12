Москва, , 15:06 — REGNUM

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин получил травму задней поверхности бедра. Об этом 12 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Шунин прошёл обследование, по итогам которого у него диагностировано повреждение задней поверхности бедра

Напомним, вратарь получил травму в матче пятого тура чемпионата России против «Зенита» и был заменен на 13-й минуте. «Динамо» проиграло со счётом 0:2.

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