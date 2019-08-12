Барселона, Испания, , 14:13 — REGNUM

Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что причиной этого решения стало недовольство каталонского клуба жёсткой манерой ведения переговоров со стороны ПСЖ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что клуба вёл переговоры об уходе Неймара.

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