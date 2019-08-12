Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM

Бывший капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прибыл в Ростов-на-Дону. Полузащитник проведёт матч против жёлто-синих в составе самарской команды «Крылья Советов». Футбольная баталия состоится 12 августа в 20:00 (время московское).

Стоит отметить, что на стадионе «Ростов-Арена», как ожидается, за «Ростов» будут болеть до 30 тыс. футбольных болельщиков. Для гостей из Самары — их около 100 человек — вход бесплатный.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший капитан «Ростова» подписал контракт с самарской командой «Крылья Советов» по схеме «1+1». В составе донской команды Гацкан играл с 2008 года. Свой уход из «Ростова» молдавский футболист объяснил тем, что планирует продолжить игровую практику.

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