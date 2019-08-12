Симферополь, , 13:36 — REGNUM

Сборная Ирана по легкой атлетике проведет тренировочный сбор в Крыму в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира, об этом 12 августа сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Республика Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Ждем команду Ирана, которая приедет тренироваться и готовиться к чемпионату мира», — сказал он на заседании совета улучшению инвестиционного климата в Крыму.

Он отметил, что сбор пройдет на спортивном комплексе «Арена-Крым» в Евпатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным крымского министерства спорта, на полуострове установили и приняли в эксплуатацию 52 спортивные площадки. Также до конца 2019 года в Крыму установят 145 площадок для сдачи норм ГТО.

Читайте также: Все набережные Крыма хотят оборудовать велодорожками