Бильбао, Испания, , 13:16 — REGNUM

Испанский футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до 2028 года. В договоре 25-летнего форварда предусмотрены отступные в размере €135 млн.

Напомним, Уильямс играет за «Атлетик» с 2015 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 41 матче, в котором забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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