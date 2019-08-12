Барселона, Испания, , 13:06 — REGNUM

Вратарь «Барселоны» Нето выбыл из строя на месяц из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что Нето сломал левое запястье во время тренировки перед товарищеским матчем с «Наполи». Обследование показало, что у него перелом ладьевидной кости.

По словам врачей клуба, на полное восстановление вратаря уйдёт около пяти недель.

Напомним, в летнее межсезонье Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» за €35 млн. Также он ранее выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Фиорентину» и «Ювентус».

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