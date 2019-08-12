Лиссабон, , 12:58 — REGNUM

Капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Об этом сообщает Record.

У Данилу выявлена мышечная травма, из-за которой он не смог сыграть может не в последнем туре чемпионата Португалии.

Напомним, в первом матче «Порту» обыграл «Краснодар» в гостях со счётом 1:0. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии.

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