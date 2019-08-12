Тампа, США, , 12:33 — REGNUM

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает NHL Network.

Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших крайних нападающих НХЛ. Помимо Кучерова, в тройку вошли Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Кроме того, Артемий Панарин, перешедший в «Нью-Йорк Рейнджерс», занял восьмое место, а форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал 14-м.

Напомним, ранее Кучеров стал обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» как самому выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ.

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