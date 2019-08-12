Санкт-Петербург, 12 августа 2019, 12:06 — REGNUM
Санкт-петербургский «Зенит» намерен купить полузащитника «Селтика» Джеймса Форреста. Об этом сообщает The Scottish Sun.
По информации издания, «Зенит» заинтересован в услугах 28-летнего хавбека и готов предложить за него £12 млн.
Добавим, что Форрест является воспитанником «Селтика», за который играет на протяжении всей карьеры с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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