Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» намерен купить полузащитника «Селтика» Джеймса Форреста. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По информации издания, «Зенит» заинтересован в услугах 28-летнего хавбека и готов предложить за него £12 млн.

Добавим, что Форрест является воспитанником «Селтика», за который играет на протяжении всей карьеры с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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