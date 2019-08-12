Москва, , 11:17 — REGNUM

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обошёл Сергея Семака по количеству матчей в стартовом составе в чемпионате России. Об этом 12 августа сообщает «Чемпионат».

Игорь Акинфеев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акинфеев вышел в стартовом составе в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи». Эта игра стала для него 429-й в основном составе «армейцев».

По этому показателю он опередил нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который сыграл 428 матчей в стартовом составе ЦСКА и «Зенита». На первом месте бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, у которого 475 матчей.

Напомним, ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» со счётом 0:0. После пяти туров «армейцы» набрали 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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