Ростов-на-Дону, , 09:09 — REGNUM

Ростовские полицейские обеспечат охрану общественного порядка на футбольном матче, который сегодня, 12 августа, состоится на «Ростов-Арене». В 20:00 (время московское) на поле выйдут игроки футбольных клубов «Ростов» и самарского «Крылья Советов». В региональном управлении МВД России напомнили болельщикам правила пропуска на стадион.

«Пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за 1,5−3 часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион. Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона», — говорится в сообщении.

Полиция также обратилась к футбольным фанатам с просьбой о соблюдении «общественного порядка и недопущению противоправных действий в период проведения спортивного мероприятия и после его окончания».

ИА REGNUM напоминает, что ростовский стадион был условно дисквалифицирован по решению Российского футбольного союза (РФС) на два матча за столкновения сотрудников ОМОНа с болельщиками московского клуба «Спартак». Сама команда должна заплатить штраф в размере 650 тыс. рублей. «Спартак» в связи с данным инцидентом обратился в Генеральную прокуратуру.

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