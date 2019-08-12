Тбилиси, , 08:57 — REGNUM

Сборная Грузии по водному поло одержала победу над сборной Румынии на чемпионате Европы среди юниоров, сообщает 12 августа грузинский «Первый канал».

В первой игре команда Грузии поразила ворота соперника 12 раз, румынская сборная забила 10 мячей. В начале матча грузинские юниоры уступали своим сверстникам из Румынии три мяча, однако смогли вырваться вперед и удержать минимальный разрыв — 11:10, а за 20 секунд до окончания матча воспользоваться ошибкой противника и поразить ворота еще раз.

Отметим, чемпионат Европы по водному поло среди юниоров проходит с 11 по 18 августа 2019 года. В соревнованиях принимают участие 16 команд. Сборная России состязается в группе «А» вместе с командами Италии, Турции и Мальты.

Читайте также: Сборная Италии стала чемпионом мира по водному поло