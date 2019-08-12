Париж, 12 августа 2019, 08:34 — REGNUM
ПСЖ одержал победу над «Нимом» в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе ПСЖ голы забили нападающие Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти, и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Анхель ди Мария.
Отметим, что в матче не принимал участия бразильский форвард Неймар, который ранее заявлял, что не хочет играть в ПСЖ.
Напомним, в сезоне 2018/19 ПСЖ стал чемпионом Франции.
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