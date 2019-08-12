Париж, , 08:34 — REGNUM

ПСЖ одержал победу над «Нимом» в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе ПСЖ голы забили нападающие Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти, и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Анхель ди Мария.

Отметим, что в матче не принимал участия бразильский форвард Неймар, который ранее заявлял, что не хочет играть в ПСЖ.

Напомним, в сезоне 2018/19 ПСЖ стал чемпионом Франции.

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