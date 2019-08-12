Лондон, , 08:07 — REGNUM

Дебют Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонского «Челси» стал худшим тренерским дебютом с 1978 года. Об этом сообщает Opta Sports.

Матч первого тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» стал первым для Лэмпарда у руля команды. Встреча завершилась со счётом 0:4.

Хуже него дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда «Челси» проиграл «Мидлсбро» со счётом 2:7.

Напомним, в 2018 году Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». В сезоне 2018/19 команда заняла шестое место и вышла в плей-офф Чемпионшипа. В июле 2019 года он возглавил «Челси».

Читайте также: Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»