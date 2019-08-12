Цинциннати, США, 12 августа 2019, 07:46 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным в финальном матче квалификации турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Рублёв восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.
Таким образом, Рублёв вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
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