Нур-Султан, , 07:37 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил хоккейный клуб «Барыс» с победой на международном турнире, проходящем в Нур-Султане. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

В Казахстане завершились игры в рамках Кубка президента Казахстана. В финальной встрече сыграли хоккеисты из «Барыса» и уфимского «Салавата Юлаева». Команда из Казахстана одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, хоккейный клуб «Барыс» вышел на лёд с уфимскими хоккеистами, имея на счету девять баллов. Этот результат гарантировал победу казахстанской команде, независимо от результатов встречи. «Барыс» в пятый раз становится победителем Кубка президента Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ак Барс» проиграл по буллитам «Автомобилисту» на турнире в Казахстане