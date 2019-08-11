Москва, , 21:47 — REGNUM

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 11 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после пяти матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Клуб «Сочи», набравший два балла, находится на пятнадцатой позиции.

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