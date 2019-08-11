Екатеринбург, , 21:11 — REGNUM

В Екатеринбурге победу на самой длинной дистанции марафона «Европа — Азия» в 42,2 км. среди женщин одержала Наиля Юламанова. А среди мужчин первым к финишу прибежал Юрий Чечун.

Они получили памятные медали и чеки на сумму 250 тыс. рублей каждому. Отметим, Юрий Чечун побеждал и на предыдущих марафонах. Таким образом, он финишировал первым в пятый раз подряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марафоне «Европа — Азия» участвовали более 7 тыс. человек. Любители бега приехали в Екатеринбург из 18 государств и 353 разных городов.

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