Екатеринбург, , 21:03 — REGNUM

В Екатеринбурге 11 августа прошёл марафон «Европа — Азия». Он объединил более 7 тыс. человек, которые представляли 353 города и 18 стран.

Участники забегов стартовали и финишировали на Центральном стадионе, в последнее время больше известном как «Екатеринбург-Арена». Старт дали участники марафона на 42,2 км. и полумарафона на 21,1 км. Среди бегунов были депутаты Дмитрий Сергин и Тимофей Жуков, глава аппарата мэрии Илья Захаров и многие другие.

Самые юные легкоатлеты могли принять участие в забеге на 400 метров. Также среди дистанций были 3 км. и 10 км. Украшением марафона стали участницы городского конкурса «Мисс Екатеринбург». Они единой командой вышли на старт.

Отметим, марафон проходил уже в пятый раз. Он приурочен ко дню города.