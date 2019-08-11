Москва, , 17:58 — REGNUM

Полузащитник французского футбольного клуба «Ницца» Адриан Тамеза в ближайшее время может подписать контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на свои источники.

«Российский клуб сделал предложение (по трансферу футболиста) на сумму около 9 млн евро, — передает вещатель. — Представители клубов ведут переговоры».

Отмечается, что наставник «Спартака» Олег Кононов лично заинтересован в подписании футболиста.

Напомним, в чемпионате России по футболу московский клуб пока находится на десятой позиции, имея в активе 5 очков после четырех матчей.

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