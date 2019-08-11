Белград, , 15:39 — REGNUM

Бывший сербский разыгрывающий баскетбольного московского клуба ЦСКА Милош Теодосич пропустит турнир за Кубок мирового первенства по баскетболу, который состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября, сообщает 11 августа Eurohoops.

Милош Теодосич Christopher Johnson

По данным источника, 32-летний игрок прошел углубленное медицинское обследование после товарищеского матча со сборной Литвы, в которой он не смог доиграть до конца из-за проблем со ступнями. По результатам обследования выяснилось, что баскетболист не сможет восстановиться от этой проблемы к началу Кубка мира.

Напомним, Милош Теодосич играл за московский клуб ЦСКА с 2011 по 2017 год, а затем перешел в команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс». Провел в её составе 15 матчей в сезоне 2018/19, набирая в них в среднем по 3,2 очка и отдавая по 2,1 передачи за игру. По окончании сезона «Клипперс» не стали продлевать контракт с игроком, и он перешел в итальянский клуб «Виртус».