Монако, , 15:33 — REGNUM

Футбольный клуб «Монако» заинтересован в приобретении французского нападающего команды «Севилья» Виссама Бен-Йеддера, утверждает 11 августа Diario de Sevilla.

Виссам Бен-Йеддер (cc) Дмитрий Садовников

По данным источника, руководство «Монако» предлагает севильской команде за 27-летнего француза своего португальского полузащитника Рони Лопеша и 20 млн евро.

Также сообщается, что этим приобретением «Монако» надеется заменить своего колумбийского форварда Радамаэля Фалькао, который в скором времени покинет команду.

Напомним, некоторое время назад китайский футбольный клуб «Бэйцзин Гоань» предлагал Виссаму Бен-Йеддеру зарплату в 1 млн евро в месяц, однако француз ответил на это предложение отказом.

Отметим, в минувшем сезоне Бен-Йеддер сыграл в 54 матчах за «Севилью» и отметился в них 30 голами и 11 результативными передачами.