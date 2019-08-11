Токио, , 14:50 — REGNUM

Парная четвёрка гребцов из России завоевала бронзовую медаль первенства мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет на соревнованиях в Токио (Япония). Как сообщили ИА REGNUM в министерства спорта и молодёжной политике новгородской области, в составе четвёрки выступали новгородский спортсмен Егор Грачёв, ростовчанин Владимир Гаевский, нижегородец Виктор Ковалёв и Александр Ковальский из Калининграда.

Гюстав Кайботт. Гребцы на Йере. 1877-1839 г

На финише гребцы из России показали время 6:13.180. Вторыми стали итальянцы с результатом 6:11.540. Выиграли мировое первенство гребцы из Германии — 6.09.960.

«В Токио — столице Олимпийских игр-2020 — наши гребцы выступали на новом гребном канале Sea Forest Waterway. Олимпийский объект длиной 2300 метров находится в Токийском заливе», — сообщили в новгородском минспорта.

Напомним, что в мае 2019 года в таком же составе российские спортсмены завоевали бронзу первенства Европы в немецком Эссене.