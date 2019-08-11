Мехико, , 14:53 — REGNUM

Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший, являющийся бывшим чемпионом мира в среднем весе, одержал верх над колумбийцем Эвертом Браво в бою в полутяжелом весе, проходившем 11 августа в рамках вечера профессионального бокса в Сан-Хуан-де-лос-Лагос (Мексика).

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Мексиканец победил своего соперника уже в первом раунде, проведя ему удачный левый нижний удар в печень и этим отправив в нокаут.

Отметим, это 51-я победа (33 — нокаутом) в активе 33-летнего Чавеса-младшего при 3 поражениях и одной ничьей. Для 34-летнего Эверта Браво это 11-й проигрыш при 25 победах и одной ничьей.

Напомним, это бой стал для Чавеса-младшего первым после 27-месячного перерыва, когда он уступил единогласным решением судей в мае 2014 года Саулю Альваресу.