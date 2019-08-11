Париж, 11 августа 2019, 14:45 — REGNUM
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не получил конкретных предложений по своему бразильскому форварду Неймару, сообщает 11 августа RMC Sport.
При этом, по данным источника, на прошедшей неделе спортивный директор парижской команды Леонардо рассказал, что в переговорах по 27-летнему футболисту появился прогресс, однако не уточнил с кем были эти переговоры.
Отметим, за нападающего Неймара борются испанские клубы «Реал» и «Барселона». Также ранее стало известно, что в «Реале» готовы платить футболисту 40 млн евро в год, однако сам он надеется на возвращение в «Барселону»
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