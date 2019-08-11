Нур-Султан, , 14:05 — REGNUM

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» уступил в серии после матчевых буллитов команде из Екатеринбурга «Автомобилист» в 4-м туре турнира за Кубок президента республики Казахстан, проходящего в Нур-Султане.

Встреча состоялась на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане и закончилась победой екатеринбургского клуба в серии буллитов со счетом 4:3.

Первый период прошел без забитых шайб, а на 32-й минуте второго команды обменялись голами: сначала канадский форвард «Ак Барса» Джастин Азаведу открыл счет, а спустя чуть более 20 секунд канадский нападающий «Автомобилиста» Брукс Мацек его сравнял.

В третьем периоде команды продолжили обмен шайбами. Сначала на 46-й минуте защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин вывел свою команду вперед, удачно реализовав большинство, а спустя 2 минуты уже американский форвард свердловчан Дэн Секстон удачно сыграл в большинстве и снова выровнял счет. А затем, на 54-й минуте, нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев в третий раз вывел свой клуб вперед, а на завершающей минуте матча «Автомобилист» при игре 6×5 смог снова сравнять счет усилиями защитника Максима Березина.

Овертайм не выявил победителя, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты «Автомобилиста».

Отметим, этой победой «Автомобилист» смог избежать второго подряд поражения на турнире в Нур-Султане, а «Ак Барс» — не смог этим проигрышем одержать третью подряд победу.