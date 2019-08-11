Мюнхен, Германия, , 14:02 — REGNUM

Футбольный мюнхенский клуб «Бавария» принято решение отказаться от покупки немецкого форварда команды «Манчестер Сити» Лероя Сане, после того как игрок получил тяжелую травму. Об этом 11 августа сообщает The Mirror.

По данным источника, у 23-летнего футболиста, после игры за Суперкубок Англии, был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и поэтому ему понадобится операция, а после неё — период восстановление до марта 2020 года.

В связи с этими обстоятельствами мюнхенский клуб принял решение не покупать английского игрока.

Отметим, матч за Суперкубок Англии между командами «МЮ» и «Ливерпуль» состоялся 4 августа и закончился победой манчестерской команды в серии послематчевых пенальти.

Напомним, Лерой Сане перешел в состав «МЮ» в 2016 году и в минувшем сезоне в 47 матчах за клуб отметился 16 голами и 18 результативными передачами.