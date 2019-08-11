Манчестер, Великобритания, , 11:54 — REGNUM

Испанский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не подписал новый контракт со своей командой, сообщает 11 августа The Mirror.

Также, по данным источника, известно, что в случае, если 28-лнтний вратарь не подпишет новое соглашение с «МЮ», он может перейти в мадридский клуб «Реал», который интересуется игроком в настоящее время.

Отметим, как сообщалось ранее, «МЮ» предложил де Хеа шестилетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым голкипером в мире и вторым по этому показателю в клубе, после чилийского нападающего «МЮ» Алексиса Санчеса.

Напомним, Давид де Хеа перешел в состав «МЮ» из мадридской команды «Атлетико» в 2011 году и в минувшем сезоне в 38 матчах за клуб пропустил 54 мяча. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.