Барселона, Испания, , 11:35 — REGNUM

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может пропустить начало сезона в испанской Примере по причине травмы. Об этом сообщил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде, слова которого приводит портал Goal.com.

Лионель Месси (cc) Agência Brasil

«Он восстанавливается, я не знаю, будет ли он готов к началу чемпионата. Всё выглядит сложно», — заявил Вальверде.

Ранее Лионель Месси получил травму икроножной мышцы на тренировке перед поездкой команды в США.

Напомним, в минувшем сезоне 32-летний игрок участвовал в 50 матчах в составе «Барселоны» и смог забить в них 51 мяч и отдать 22 голевых паса.

Отметим, также футболист не сможет в течение трех месяцев играть в составе национальной сборной своей страны, так как получил дисквалификацию Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) за свои высказывания о коррупции в организации во время турнира Кубка Америки.