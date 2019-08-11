Лиссабон, , 09:48 — REGNUM

Лиссабонский футбольный клуб «Порту» проиграл» футболистам «Жил Висенте» из Барселуша в матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.

Дейнека. Футбол. 1928 г

Игра состоялась на стадионе «Сьюда-ди-Барселуш» в Барселуше и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Лоренси (60-я минута) и болгарский хавбек «Жил Висенте» Божидар Краев (77-я).

«Порту» смог только отыграть один мяч, усилиями своего бразильского защитника Алекса Теллеса, удачно реализовавшего пенальти, который был назначен на 73-й минуте.

Отметим, 13 августа «Порту» примет у себя клуб Российской Премьер-лиги «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного тура Лиги чемпионов. В первом матче победа со счетом 1:0 осталась за «Порту».