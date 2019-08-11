Бристоль, Великобритания, , 09:41 — REGNUM

Российский пятиборец Александр Лифанов завоевал лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Японии.

Спортсмен занял девятое место на чемпионате Европы по пятиборью, проходящем в Бате (Великобритания).

При этом другой российский пятиборец — олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун вынужден был сняться с турнира после двух видов программы — фехтования и плавания, по причине плохого самочувствия.

Первое место на соревнованиях в Бате досталось британцу Джеймсу Куку, второе — французу Валентену Праду, а третье — у чеха Мартина Влахи.