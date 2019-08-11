Энн-Арбор, , 09:07 — REGNUM

Футбольный клуб «Барселона» разгромил всухую команду «Наполи» во втором товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Мичиган» в Энн-Арбор (США) и закончилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Главным героем встречи стал уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес, оформивший в матче дубль (48-я и 58-я минуты). Ещё по одному голу записали на свой счет два французских нападающих каталонцев Усман Дембеле и Антуан Гризманн. Для последнего — это его первый мяч в составе «Барселоны»

Отметим, в первом товарищеском матче, который состоялся три дня назад, также одержала верх «Барселона» со счетом 3:0.