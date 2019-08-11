Валенсия, Испания, , 07:34 — REGNUM

Футбольный клуб «Валенсия» проиграл в серии послематчевых пенальти миланской команде «Интер» в товарищеском матче.

Встреча состоялась на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась со счетом 6:7 в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 1:1. На 38-й минуте хозяева открыли счет усилиями хавбека Карлоса Солера, а на 81-й гостям с помощью гола форварда Маттео Политано удалось этот мяч отыграть.

В серии же пенальти «Интер» оказался удачливее, и его игроки реализовали все свои шесть попыток, в то время как у «Валенсии» защитник Эсекэль Гарай забить не смог.

Российский защитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на замену за 35 минут до окончания второго тайма и удачно реализовал свой послематчевый пенальти.

Отметим, в минувшем сезоне «Интер» и «Валенсия» финишировали четвертыми в своих национальных чемпионатах.