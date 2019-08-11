Валенсия, Испания, 11 августа 2019, 07:34 — REGNUM
Футбольный клуб «Валенсия» проиграл в серии послематчевых пенальти миланской команде «Интер» в товарищеском матче.
Встреча состоялась на поле стадиона «Месталья» в Валенсии и закончилась со счетом 6:7 в серии пенальти.
Основное время закончилось со счетом 1:1. На 38-й минуте хозяева открыли счет усилиями хавбека Карлоса Солера, а на 81-й гостям с помощью гола форварда Маттео Политано удалось этот мяч отыграть.
В серии же пенальти «Интер» оказался удачливее, и его игроки реализовали все свои шесть попыток, в то время как у «Валенсии» защитник Эсекэль Гарай забить не смог.
Российский защитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на замену за 35 минут до окончания второго тайма и удачно реализовал свой послематчевый пенальти.
Отметим, в минувшем сезоне «Интер» и «Валенсия» финишировали четвертыми в своих национальных чемпионатах.